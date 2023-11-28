تعلميات من «التعليم» لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية لطلاب المنازل

وجّهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية لطلاب المنازل للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مؤكدة تقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي، مع إرفاق أصل شهادة الميلاد وصورة طبق الأصل.

خطاب رسمي في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة

وأضافت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أنّه في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم ارفاق بيان نجاحة بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2023-2024 عام التقدم، والطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.

أصل استمارة النجاح

وأشارت المديريات يقوم الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعة عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق وخطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فني أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

مواعيد العمل باللجنة

- يبدأ العمل يوميا من الساعة الثانية عشر ظهرا ما عدا يوم الجمعة.

- ينبه على مدير المدرسة بضرورة احضار خاتم المدرسة مع من يتولى تسليم الاستمارات وكيل شؤون الطلبة أو مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة حتى يتثنى لمسؤول الإحصاء باللجنة التعديل والتصحيح في حالة الخطأ.

- يتم إرسال الاستمارات على وجه السرعة نظرا لضيق الوقت الى لجنة النظام والمراقبة الشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي وذلك بمقر اللجنة

- بالنسبة لمدارس اللغات الخاصة يتم اعتماد كشوف (۱۲) (د) من شؤون طلبة المديرية.

- بالنسبة لـ مدارس اللغات الحكومية الرسمية والعربي الخاصة يتم اعتماد كشوف (۱۲) (د) من شؤون الطلاب.