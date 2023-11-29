الكشف على 1320 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية «19 لحوم» بغرب النوبارية تم خلالها الكشف على 1320 مواطنا مجانا، من خلال 8 عيادات طبية.

الكشف مجانا على المواطنين في قافلة بالبحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 384 - عيادة الأطفال 290- الجراحة 163 - النساء 133 - تنظيم الأسرة 52 - العظام 271 - الأسنان 27»

كما شهدت القافلة توافر معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توافر عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وتم خلال القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

توجيهات بتكثيف القوافل الطبية في البحيرة

تأتي القوافل الطبية في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية و المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.