«الضرائب»: توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتخفيف العبء الإداري

أكد الدكتور" فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على استمرار جهود المصلحة فى تقديم التوعية بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبى من خلال العديد من الوسائل ومنها تنظيم الندوت الضريبية المجانية بالتعاون مع الغرف التجارية والمؤسسات المختلفة .

أهمية تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة،موضحًا أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية ، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها ، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .

وأوضح " أيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات" أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، كما تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول ، وقام بشرح كيفية الدخول على المنظومة وكيفية إدخال البيانات والتأكيد على مراعاة الدقة والبيانات الأساسية عند إدخال البيانات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة التجارة الألمانية وقد حاضر بالندوة كل من وائل السيد مدير المكتب الفنى لقطاع البحوث الضريبية، ومحمد مصليحى مدير فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين .

وكانت الندوة بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، و أميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفة الندوة دعاء رشاد ، ومن جانب الغرفة الألمانية كارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ، وعدد من أعضاء الغرفة .

مراحل نشر منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وقال " وائل السيد مدير المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية " إن مراحل نشر منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يبلغ عددها 8 مراحل ، بدأت من 15 مارس 2023 وتنتهى فى 15 ديسمبر 2024، بالتطبيق على جمع ممولي مصلحة الضرائب ، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم بإحتساب ضريبة المرتبات ،وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها ، مؤكدًا أن المنظومة تستوعب جميع حالات التوظيف ، وتضمن المنظومة أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات ، وقام بشرح كيفية التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين ومنظومة إحتساب ضريبة المرتبات ، موضحًا أن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة بإحتساب المرتبات.

وأوضح " محمد مصليحى مدير فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين "إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب ، وقام بتوضيح جدول بيانات الموظفين، ونوع الإدخال على المنظومة ، والمبالغ الغير مؤثرة على احتساب الضريبية وبنود الإستحقاقات للحكومة والقطاع العام ، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة