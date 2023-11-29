محافظ الغربية يتفقد المقرات الانتخابية بقطور وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تجهيزات المقرات الانتخابية بمركزي قطور وطنطا، مؤكدًا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تؤدي دورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

لجان قطور

تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالإدارة الزراعية لمركز قطور، موجهًا بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب قطور، موجهًا بتوفير كافة سُبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

واختتم جولته في قطور بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بالجمعية الزراعية بناحية منشأة العياري.

المقرات الانتخابية بطنطا

كما تابع المحافظ جولته بمركز طنطا، حيث تفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بوريك الحجر، ثم تفقد مقر اللجنة الانتخابية بوحدة صحة الأسرة بمشأة الجنيدي ومقر اللجنة الانتخابية بوحدة صحة الأسرة بدكودة، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات للعملية الانتخابية.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضًا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.