هل يحق لكل المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

تقدّم الهيئة الوطنية للانتخابات عدّة خدمات للمواطنين، بينها الإجابة على تساؤلات المواطنين بشأن انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، ومن بين تلك الأسئلة هل كل المصريين في الخارج لهم حق الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية؟.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن سؤال هل كل المصريين بالخارج لهم حق الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية؟، موضحة أنّ لكل شخص مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب وذلك إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

انتهاء فترة الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات الرئاسة بالخارج، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج والتي تنتهي يوم 29 نوفمبر الجاري.

وحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة بالخارج، ستكون بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، والتي تبدأ أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.

التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات باقي الإجراءات على أن تكون الانتخابات الرئاسية في مصر خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من الشهر ذاته.