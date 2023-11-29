تعرف على موعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

يقترب موعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبدأ الجمعة المُقبل وتستمر حتى الأحد، ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين.

تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

ويمكن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 لأي من المرشحين الذين تدور المنافسة الانتخابية بينهم وهم كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري.

موعد الانتخابات الرئاسية

وبناء على بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن موعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، علما أن التصويت يبدأ في تلك الأيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية أن الانتخابات للمصريين في الخارج سيتم التصويت فيها من خلال 137 سفارة وقنصلية تتوزع على 121 دولة في العالم، في وقت تواصل به الهيئة الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين في الخارج.