تعيين 53 ألف معلم في مسابقة جديدة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

كشفت الحكومة عن إجراء مسابقة لتعيين 53 ألف معلم لسد احتياجات المعلمين، على أن تجرى المسابقة في شهر يناير 2024 لتعيين 30 ألف معلم مساعد «11 ألفا و114 معلم مساعد فصل، و18 ألفا و886 معلم مساعد مادة»، ومسابقة أخرى في شهر يونيو استكمالا لمسابقة المعلمين الدفعتين الأولى والثانية، لتعيين 23 ألفا و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة.

شروط التقديم في مسابقة لتعيين 53 ألف معلم

وترصد السطور التالية شروط التقديم في مسابقة المعلمين لتعيين 53 ألف معلم لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم، كما يلي.

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.