أمين عام «حماة الوطن»: الدولة تقدم كل ما لديها لدعم المواطن

قال المهندس محمد سلامة، أمين عام حزب حماة الوطن وعضو اللجنة المركزية بالحملة الانتخابية للرئيس السيسي، إن القوى السياسية تعمل في إطار متكامل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهو أمر يشير إلى النجاح الكبير الذي حققه الرئيس في دعم التعددية الحزبية الواعية التي تتعاون في الحفاظ على مصر وأمنها.

إنجاز بكل المقاييس

وأوضح «سلامة» في تصريح لـ«الوطن»، أن ما حدث على أرض مصر في السنوات الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس؛ إذ جرى بناء 1.9 مليون وحدة سكنية، وشبكة قومية للطرق لم تنفذ من قبل، وتنويع مصادر التسليح ولم تصبح مصر أسيرة لجهة وحيدة في التسليح، وكل وكالات الأنباء العالمية حينما تتحدث عن فلسطين تذكر مصر، لافتا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تقدم كل ما لديها من أجل المواطن المصري، والآن تحتاج الدولة للتكاتف والتعاون من أجل الحفاظ على الأمن القومي.

أول حزب سياسي يدعم الرئيس السيسي

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن إلى أن حزب حماة الوطن من منطلق رؤيته فهو أول حزب سياسي أعلن دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.