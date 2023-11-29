«شباب مصر في فرنسا» تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بالانتخابات.. «هنا باريس.. ندعم الرئيس»

نظمت جمعية شباب مصر في فرنسا برئاسة المهندس سامح أبوزيد، مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان «هنا باريس.. ندعم الرئيس السيسي».

مؤتمر شباب مصر بفرنسا يطالب المصريين بالانتخاب

شارك في المؤتمر نخبة من قيادات الجالية المصرية بفرنسا لإعلان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتوجيه رسائل للتصويت لصالح الرئيس السيسي في الاستحقاق الرئاسي لقيادة البلاد في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، بالنظر إلى الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة المحيطة بمصر.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، حيث وقف الحضور لترديد النشيد الوطني المصري للبلاد، تلاه عرض فيلم عن إنجازات الرئيس السيسي في مصر خلال فترة رئاسته السابقة، وتخلل كلمات الحضور عرض الأغاني الوطنية.

وقال سامح أبوزيد رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، إنّ المصريين في الخارج يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر للتحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة، وأنّ البلاد تحتاج إلى قائد حكيم يعرف ما يجري وما يحاك من مؤامرات ضد الوطن، لافتا إلى إنجازات الرئيس في مجالات التنمية والتعمير، وشبكة المواصلات العملاقة، والبنية التحتية، والمشروعات القومية، وتقوية الجيش المصري، وتأمين حدود البلاد.

دعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والبناء

أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بڤرساي والمسؤولة بوزارة الثقافة الفرنسية، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لأول مرة لمتابعة أحوال المصريين وتسوية الموقف التجنيدي وتحسين أوضاع المصريين في الخارج والاهتمام بهم وهم خارج مصر، ووضع المرأة على قائمة أولويات الدولة المصرية ودمجها في برامج مثل إعداد القادة وتدريب الكوادر للاستفادة بها، مطالبة المصريين بفرنسا والدول الأوروبية للنزول خلال أيام الانتخابات وانتخاب الرئيس السيسي.

وقال رزق شحاتة، رئيس جمعية العلمانية للجميع، إنّ الرئيس السيسي منذ جاء أبناء الجمهورية الجديدة وقد عمل على بناء أقوى جيش في أفريقيا والشرق الأوسط يحمي حدود مصر في البحرين الأحمر والمتوسط وعلى حدوده الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وشق قناة السويس الجديدة والتي ظهرت أهميتها عند تعطل السفينة إيڤرجرين وقامت بمهمتها، وأعطى المصريين بالخارج حق التصويت في الاستحقاقات الرئاسية مثلما يحدث في فرنسا، داعيا المصريين بفرنسا للنزول وانتخابه.

وطالب نسيم كامل، رئيس جمعية الشباب القبطي المصريين بفرنسا، للنزول وانتخاب الرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة العطاء والبناء التي بدأها، ولكي تتقدم مصر في الفترة القادمة وتواجه التحديات التي تحيط بها في ظل قيادة الرئيس السيسي الواعية والرشيدة، والمدركة لما يدور من حولها.

وأشار كامل إلى أنّ الرئيس السيسي يقود مصر بخطوات نحو البناء والتنمية بالتوازي مع الاهتمام ببناء الجيش المصري وقدراته، والمواطن المصري، والبنية التحضيرية والمشروعات العملاقة لوضع مصر على خريطة العالم.

وأشارت منى الخضري الى دور المصريين بالخارج في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة المهمة من عمر الدولة المصرية نظرا للتحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، لافتة إلى أنّ الرئيس السيسي قاد مصر بحكمة خلال أزمة الحرب بين إسرائيل وحماس، ورفض مخططات التهجير ووقف ضدها بقوة، واضعا لها خطا أحمراً لحماية حدود مصر.

ودعت الخضري، أبناء مصر في فرنسا للنزول وانتخاب الرئيس السيسي، لما حققه من استقرار في مصر وقيادة موسسات الدولة لتحقيق هذا الأمر، ما يحذب المستثمرين في الخارج، مؤكدة أنّ الانتخاب حق للمصريين بالخارج عليهم استخدامه والنزول.