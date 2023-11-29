انتصار السيسي: نحيي صمود الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه

وجّهت السيدة انتصار السيسي، التحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد والمدافع عن أرضه، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حسب ما أفادت قناة «إكسترا نيوز» قبل قليل، نقلا عن صفحة السيدة انتصار السيسي الرسمية على فيس بوك.

وأضاف السيدة انتصار السيسي: «نؤكد أنّ مصر شعبًا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية».