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انتصار السيسي: نحيي صمود الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه

كتب:

منتصر سليمان
12:21 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

وجّهت السيدة انتصار السيسي، التحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد والمدافع عن أرضه، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حسب ما أفادت قناة «إكسترا نيوز» قبل قليل، نقلا عن صفحة السيدة انتصار السيسي الرسمية على فيس بوك.

وأضاف السيدة انتصار السيسي: «نؤكد أنّ مصر شعبًا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية».

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