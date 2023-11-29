مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف اليمني يبحثان تعزيز التعاون الإفتائي

استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- معالي الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني؛ وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف اليمنية.

جاء اللقاء في إطار عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، والترابط الكبير بين الشعبين الشقيقين، وحرص الطرفين على تعزيز التعاون في المجالات الدينية والثقافية.

وأكّد فضيلة المفتي، خلال اللقاء على أهمية التعاون الإفتائي بين مصر واليمن، لما يمثله من أهمية بالغة في نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي، ومواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح أنَّ دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تطوير الإفتاء، وكذلك في مواجهة الفكر المتطرف، حيث أنشأت عام 2014 مرصدًا للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، والذي تطور الآن ليصبح مركز سلام لدراسات التطرف، كما شهدت الدار طفرة كبيرة في التحول الرقمي والاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة حتى تصل خدماتها إلى طالبي الفتوى في مختلف بقاع الأرض.

وأعرب فضيلة المفتي عن استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي خاصة في مجال تدريب المفتين من وزارة الأوقاف اليمنية، للتدريب على مهارات الإفتاء وإدارة المؤسسات الإفتائية.

من جهته أكّد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني تطلعه إلى استفادة الوزارة من خبرات دار الإفتاء المصرية وتجربتها الرائدة ونقل تجربتها الناجحة إلى وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن.

وأوضح أنَّ العلاقة بين اليمن ومصر هي علاقة استثنائية، فكان لمصر دور كبير عبر التاريخ في دعم اليمن، كما أن دار الإفتاء المصرية لها مكانة كبيرة لدى الشعب اليمني، لما تتميز به من نهج وسطي معتدل في الفتوى.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين المصري واليمني، لبحث سبل التعاون الإفتائي وتحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها.