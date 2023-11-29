العلم والشال وشجرة الزيتون.. رموز نضال الشعب الفلسطيني عبر التاريخ

كل منزل من منازل فلسطين قدم شهيدا أو مصابا، كان شاهدا على نضال الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عاما، فالشعب الأبي واجه العدوان الإسرائيلي بدءَ من نكبة 1948، مرورا بنكسة 67، ووصولا إلى العام الجاري، الذي شهد حربا وحشية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بصموده ونضاله، ويحتفل العالم باليوم العالمي لنضال الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر من كل عام.

شجرة الزيتون رمز نضال الشعب الفلسطيني

العلم والشال والكوفية وشجرة الزيتون، رموز تعبر عن نضال الشعب الفلسطيني، فكل ثمرة زيتون روت قصة كفاح، وكل شال كان شاهدا على صمود الشعب الفسطيني، بينما العلم سيظل رمزا للبلد الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما، وفق الدكتور محمود عسقلان، أستاذ الثقافة الفلسطيني: «مدينة بيت لحم بها أكبر شجرة زيتون في العالم، عمرها أكثر من 5500 سنة، وده دليل على نضال وصمود شعب فلسطين».

شجرة الزيتون أصبحت رمزا للمقاومة والنضال الفلسطيني، حيث تقع أكبر شجرة في العالم بقرية الولجة بيت لحم يبلغ عمرها 5500 سنة، ومحيطها ما يقرب من 25 مترًا، وترتفع إلى 13 مترًا، تنتج الشجرة ما يقرب من 500 إلى 600 كيلوجرام من الزيتون، وفق وزارة الزراعة الفلسطينية.

الكوفية والشال رمز نضال الشعب الفلسطيني

الكوفية والشال الفلسطينى، أصبحا رمز من رموز نضال الشعب الفلسطيني، ففي عام 1936، وأثناء الاستعمار البريطاني، اتخذ أهالي فلسطين من الكوفية والشال رمزا للنضال، بعدما ارتداهما الفلاحون، بعد أن ارتداه شابا فدائيا فلسطينيا ملثما قاوم الاحتلال البريطاني، وبحث عنه جنود الاحتلال طويلا، لكنهم لم يجدوه فمن هنا اتخذه الفلسطينييون رمزا للمقاومة، حتى أن المتظاهرون في دول العالم يرتدونه دعما لنضال الشعب الفلسطيني.

العلم الفلسطيني

العلم الفلسطيني هو هوية الدولة الفلسطينية، يعود سبب اختيار ألوانه إلى ارتباطه بألوان الثقافة الفلسطينية، حيث يتكون من 3 خطوط أفقية، بالترتيب الرأسى تجده أسود وأبيض وأخضر، وبجوارهما مثلث أحمر متساوي الضلعين، ويدل على نضال الشعب الفلسطيني من أجل عودة أرضه.

ووفق «عسقلان» فإن للعلم دلالات كثيرة: «العلم رمز الدولة، لونه الأسود يعنى الحداد والظلم الواقع على شعب فلسطين، والأبيض يرمز للسلام، والأخضر إلى أراضى فلسطين الخضراء، واللون الأحمر هو لون دم الشهداء اللي راحوا خلال 75 عاما».

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لنضال الشعب الفلسطيني، خلال الفترة من 29 نوفمبر 2023 وحتى 8 يناير 2024؛ في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بردهة الزوار في نيويورك.