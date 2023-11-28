إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني غدا

يحيي الشعب الفلسطيني غدا الأربعاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية للمشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لنصرة الشعب الفلسطيني وخصوصا الأهالي في قطاع غزة.

القوى الوطنية تدعو أهالي الضفة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية، كل أبناء الشعب وخصوصا مواطني الضفة والقدس لإحياء هذا اليوم بما يليق بالقضية من خلال المسيرات والفعاليات التي تؤكد وحدة الشعب في مواجهة العدوان والجرائم، وتأكيدا لحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال.

مطالب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وأكدت القوى في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي مطالبين باستدامة الهدنة، ومواصلة إدخال المواد الطبية والغذائية والوقود إلى القطاع، ورفض التهجير، أو محاولات فصل القطاع.

وأكدت القوى رفضها لأي محاولات للمساس في التمثيل الفلسطيني، مؤكدين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينين.