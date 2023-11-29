أردوغان يرحب بالهدنة في غزة: وقف مؤقت لإراقة الدماء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يرحب بتمديد الهدنة وتبادل الرهائن والمحتجزين، باعتبار ذلك وقفًا لإراقة الدماء بصورة مؤقتة.

وفي حديثه أمام البرلمان التركي، أكد أردوغان أن تصريحات حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، «تقلل» من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار، موضحًا أن تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين خلال الأيام المقبلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأكّد أنَّ تركيا «أكملت إلى حد كبير» إجلاء مواطنيها من غزة، واصفًا ما يحدث هناك بـ«إبادة جماعية».