أردوغان: نطالب وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الأسلحة النووية لدى إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القدس دائمًا خط أحمر بالنسبة لنا، ونحن نتمنى أن تصل القدس وفلسطين، إلى أيام السلام والهناء، كما كانت في الماضي، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، لأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: «لا شك في أن العامل الذي يجعل إسرائيل تتصرف بلا مبالاة، هو عدم دفع التعويضات عما تقوم به من جرائم، ولا بد على إسرائيل أن تدفع التعويضات، فهي الولد المدلل غير المحاسب على تصرفاته».