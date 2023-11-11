أردوغان: لا يمكن الحديث عن محاولات التطبيع بالمنطقة دون حل للقضية الفلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يجب أن يعلم الجميع، أننا سنبذل قصارى جهدنا في تركيا، من أجل إحياء وبناء غزة، ونحن نولي أهمية كبيرة لذلك، ولا يمكن أن نتحدث عن محاولات التطبيع في المنطقة، بغض النظر عن القضية الفلسطينية، ودون إيجاد حل في القضية، وتكمن المشكلة الأساسية في حقوق الفلسطينيين، وتأسيس دولتهم على حدود 1967، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: «نعتبر مؤتمر السلام الدولي أرضية مهمة، لذلك نحن هنا من أجل حماية السلام، بما في ذلك مقترح الدولة الضامنة لفلسطين، وكذلك نعلم أن هذا الأمر، سيوفر الأمن والرفاهية للفلسطينيين، وكذلك شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي، ويجب أن نكون على حذر في حماية القدس الشريف، لأن إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع، على الحرم الشريف لتنفيذ خطتها».