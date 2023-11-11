أردوغان: إسرائيل تقصف المستشفيات والمنازل بشكل وحشي وبربرية لا مثيل لها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «أتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير للفلسطينين وللعالم الإسلامي بأكمله، ونحن نبدي من هنا موقفنا بشكل واضح حيال القضية الفلسطينية وسنقوم بتعزيز موقفنا من خلال القرارات التي سنتخذها وسننفذها، لقد باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي».

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: «لقد قُصفت المستشفيات والمنازل والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربرية لا مثيل لها في التاريخ، ورأينا جثث الأطفال الأبرياء، مصطفة في المستشفيات وأمهات حاضنات أبنائهن وقد فارقتهن الحياة، وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم، بين الركام والحطام».

وتابع أن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر، والتي لا يؤيدها كثير منا، بقتل الأطفال والأبرياء، ونحن لا يمكن أن نقبل أعمال إسرائيل والمستوطنين.