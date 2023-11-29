مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة «المصريون والثقافة الانتخابية» في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة «المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي»، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في تمام الخامسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر بها اللواء د. سمير فرج المفكر السياسي، ويديرها أحمد السرساوي الكاتب الصحفي، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

100 عام على أول عملية انتخابية في مصر

تدور الندوة حول عملية المشاركة الانتخابية في مصر من المنظور الثقافي والتاريخي، حيث تحتفل مصر هذا الشهر بمرور 100 عام على أول عملية انتخابية تشهدها أرض المحروسة، وهو ما يؤكد على وجود الثقافة الانتخابية لدى الشعب المصري منذ القدم، ويثبت جدارته بتراثه الممتد للوقوف بجانب قواه الوطنية.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة واستقرارها