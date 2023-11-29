مكتبة مصر الجديدة للطفل تزور مستشفى 57357 احتفالا بعيد الطفولة

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الطفولة.

وخلال الزيارة، وزعت المكتبة الهدايا والأدوات التعليمية الترفيهية على الأطفال، كما نفذت عددًا من ورش العمل التي شارك فيها الأطفال، وقضيت معهم وقتًا ترفيهيًا، مما أدخل السرور على قلوبهم، ورسم البهجة على وجوههم.

وأكّد الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، في بيان صحفي، حرص الجمعية على تنفيذ المبادرات المجتمعية، والتشجيع على المشاركة في العمل التطوعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع.

وأضاف «حلمي» أن الزيارة هدفت إلى تعزيز الجانب النفسي لدى مرضى سرطان الأطفال، بما ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم المعنوية في عملية الشفاء.

وأوضح أن الجانب النفسي أحد العوامل المهمة التي تسهم في فعالية البرنامج العلاجي، وأن هذه الزيارة تمثل مسؤولية مجتمعية تيسر جنبًا إلى جنب مع خطة العلاج الطبي، وتجسد أهمية التواصل مع كل المؤسسات في تحقيق أهداف تلك المسؤولية المشتركة.

وقد أشاد الأطفال وذويهم بالزيارة، وأكدوا أنها أدخلت السرور والفرح على قلوبهم، وساهمت في رفع معنوياتهم.