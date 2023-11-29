خبير اقتصادي: التبادل التجاري بالعملة المحلية بين مصر والسعودية يخفف ضغط الدولار

قدم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والصناعة السعودي، مقترحًا لنظيره المصري على هامش زيارة وفد سعودي للقاهرة يوم الأحد الماضي بالتعامل بالعملة المحلية بين البلدين خلال الفترة المقبلة مما يخفف الضغط على التعامل بالعملة الدولارية.

التبادل بالعملات المحلية بين مصر والسعودية

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر والسعودية سيكون له أهمية بالغة على الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في القضاء على الحاجة إلى الدولار بشكل دائم والتخلص نهائياً من تقلبات أسعار الصرف وإقامة التوازن الهيكلي بين الصادرات والواردات وزيادة قيمة التصدير عن 45 مليار دولار.

الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري

وأضاف بلال شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معظم المدفوعات الخاصة بمصر المتعلقة بخدمة الدين سواء أقساط أو فوائد تتم بالعملة الدولارية وبالتالي هناك عجز في مصادر النقد الأجنبي لذلك العمل بالعملة المحلية خاصة بين دول البريكس يساهم في عدم اللجوء إلى الدولار مما يؤدي إلى استقرار السوق المصري وأسعار العملة وهذا يعني استقرار الوضع الاقتصادي المصري من ناحية التضخم وزيادة معدلات النمو والقدرة على توفير مستلزمات الإنتاج.