السفير جمال بيومي: التبادل التجاري بين مصر والمجر معفى من الرسوم الجمركية

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجر إحدى دول شرق أوروبا التي كانت تشكل حلف وراسو مع الاتحاد السوفيتي السابق وكل دول شرق أوروبا، وشكلت هذه الدول عموما أكثر من 66% من تجارة مصر الخارجية في عقب الستينات أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك الدول تخلت عن مصر ابتداءً من مسيرة السلام في عهد الرئيس الراحل السادات، فتراجعت العلاقات ثم صعدت شكل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وقتها، ولم تكن المجر انضمت إليه، حتى تم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي كان يضم حينها نحو 15 دولة.

وتابع «لاحقًا بدأت المجر مفاوضات للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، واستفادت من الخبرة المصرية في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وتبادلنا زيارات على مستوى السفراء ووزراء الخارجية لننقل للمجر خبراتنا في التفاوض، ثم بدأنا في إطار علاقتنا بالاتحاد الأوروبي الذي قفز من 15 دولة الى 27 دولة».

الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر

وأكمل: «صارت العلاقات بها قوة حافزة، بمعنى أن الصادرات والواردات بين البلدين معفاة الآن تمامًا من كل أنواع الرسوم والجمارك، بل لها كل الوسائل لتشجيع التجارة، وعادت مصر لتضع المجر في قائمة الدول الرئيسية في التعامل، والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر مانح لمساعدات التنمية».

مصر تشتهر بتصديرها لأشياء كثيرة من بينها السلع الزراعية

وأوضح أن مصر تشتهر بتصديرها لأشياء كثيرة من بينها السلع الزراعية، نظرًا لأن أوروبا طيلة فترة الشتاء من الآن وحتى شهر مايو يغطيها الجليد، وبالتالي تعتمد على الصادرات الزراعية المصرية، سواء الخضراوات والفاكهة والبطاطس، قائلًا « نحن أكبر مصنع بطاطس وموالح وبرتقال وخضروات وفاكهة الى المجر والاتحاد الأوروبي»

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم رئيسة المجر، كاتلاين نوفاك بقصر الاتحادية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ المباحثات ستعقد حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.