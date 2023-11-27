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نتنياهو: المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين الرابعة في صفقة تبادل الأسرى

كتب:

أحمد شوقي
03:11 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. 

وأفاد نادي الأسير، في بيان، بأن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة كفر نعمة في رام الله وبني نعيم بمدينة الخليل، وبقية الاعتقالات في نابلس، جنين، وبيت لحم، لافتا إلى أنه جرى اعتقال أسرى سابقين لترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 3260.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال ينفذ عمليات تنكيل، تشمل اعتداءات بالضرب والتحقيق الميداني، والتهديدات وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

 

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بقلم أحمد شوقي