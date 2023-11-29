إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملات بالدقهلية

أعلن مركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إزالة مخالفات تعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة في مختلف المناطق بالمحافظة.

حملات إزالة تعديات على الأراضي

وأوضح المركز في بيان له، أنه جرى شن حملات بناء على توجيهات محافظة الدقهلية، بالتصدي لكل أشكال البناء المخالف أو على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات.

التحفظ على مقطورة أخشاب

وأشار المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه أوقف اليوم مع محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية بالفروسات، وبمشاركة القسم الهندسي بالوحدة، أعمال بناء مخالف عبارة عن تشوين مواد بناء لصب سقف خرساني والتحفظ على مقطورة الأخشاب، وتم إزالة المخالفة.

وأوضح أنه جرى إزالة بناء مخالف بشكل فوري، عبارة عن تحزيم من الصاج والأسمنت لمساحة 50 مترًا في المنزلة، مؤكدا استمرار الحملات من أجل التصدي لأي مخالفات.