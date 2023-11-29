«الصحة» تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابي غزة
كتب:
مريم الخطري
02:33 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
غزة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة بالتعاون مع بعض المؤسسات، في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.
المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل فلسطيني
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
مشروعات صحية لخدمة مصابي غزة
وأضاف عبدالغفار، أنّ المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل في إطار علمي، لدعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.
وقال إنّ المبادرة تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسات كإطار للتعاون المستمر في مشروعات صحية لخدمة مصابي غزة، وخاصة من الأطفال.