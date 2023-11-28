وزارة الصحة تعلن تسريع وتيرة إنشاء وتشغيل مصنع السرنجات ذاتية التلف

عقدت قيادات وزارة الصحة اجتماعا اليوم الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا )، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

رحبت قيادات الصحة بوفد شركة سكوب الإماراتية للاستثمار، والاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري.

تشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، في إطار برنامج زمني محدد، حتي يخرج المشروع للنور في أقرب وقت، منوهًا بالاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في كافة القطاعات وعلي رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

وأوضح عبد الغفار أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا ً، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.

جذب الاستثمارات في مصر

قال السيد نجيب يوسف فياض، المدير التنفيذي لشركة سكوب الإماراتية، إن السوق المصرية سوق مهمة وجاذبة للاستثمار، خاصة في المجال الصحي لما تشهده من تطوير سواء في البنية التحتية، وتدريب الكوادر الطبية، والعمل علي مواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا سواء في مجالات التصنيع وإنشاء المستشفيات الجديدة.

وأضاف السيد نجيب يوسف فياض، أن هناك توجيها من دولة الإمارات بتوسيع نشاط الاستثمار في القطاع الطبي المصري، وهناك بعض المناقشات والدراسات لتوسيع الاستثمار مع شركة فاكسيرا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، ومن الوفد الإماراتي، الاستاذ سعيد محمد رضوان المدير العام لشركة سكوب، ووليد جبر المستشار القانوني للشركة، وإلياس سليمان المدير المالي للشركة، وجوزيف اسكندر مدير الاستثمار بالشركة.