دفء الغردقة يستقطب سياح أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء

تشهد الغردقة انتعاشة سياحية، تزامناً مع بدء سياحة الشتاء لدى الأوروبيين الذين يحرصون على السفر للغردقة التي تتمتع باعتدال الطقس، ودفء الجو لقضاء إجازتهم.

انتعاش سياحة الشتاء في الغردقة

وقال أبو بكر عبده مدير فندق سياحى بالغردقة، إن انتعاش سياحة الشتاء على شواطئ الغردقة يأتي تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة ودفء الجو الذي يستقطب سياح أوروبا إلى الغردقة عكس الأجواء في عدد من الدول الأوروبية، والتي تصل إلى حد الجليد، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السياح تحرص على حمامات الشمس خاصة في فترات الصباح حيث الشمس المشرقة والأجواء الدافئة.

سياح أوروبا على شواطئ الغردقة

وعبرت «بافلي» سائحة إنجليزية في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتها بتواجدها في الغردقة مؤكدة أن الأجواء هنا دافئة عكس البرودة في إنجلترا، والتي تصل درجات الحرارة تحت الصفر، لافتةً إلى استمتاعها بشمس الغردقة المشرقة والتي تبعث الدفء.

وأشارت «تريسي» سائحة إنجليزية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنها تحرص على قضاء إجازة الشتاء من كل عام على شواطئ الغردقة، مؤكدة أنها تزور الغردقة للمرة العاشرة وتنصح مواطنيها بزيارة الغردقة المدينة الساحرة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في الأعياد

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى من 50% لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاعها خلال الأيام المقبلة تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أن اكثر السياح توافدا على الغردقة هم السياح الألمان والروس والبولنديين والتشيكيين.