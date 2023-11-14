بعد التخفيضات.. اعرف أسعار فنادق الغردقة في نوفمبر وديسمبر

تشهد فنادق الغردقة تخفيضات كبيرة على أسعار حجز الغرف، خصوصًا خلال شهري نوفمبر الجاري و ديسمبر المقبل، اللذين يعدان الأرخص خلال العام.

وتتراوح التخفيضات خلال هذين الشهرين بين 30% إلى 40 % عن مثيلاتها صيفًا.

تخفيضات بفنادق الغردقة

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» عن عروض فنادق الغردقة فى تخفيض الأسعار خلال الفترة الحالية تزامنا مع فصل الخريف وقرب بدء موسم الشتاء، لافتاً إلى أن تخفيضات الفنادق تصل إلى 40% مقارنةً بأسعار موسم الصيف، وذلك لجذب رواد السياحة الداخلية، حيث تنخفض حركة السياحة تزامنًا مع بدء موسم الدارسة.

ولفت جمعة إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق الغردقة تزامنًا مع موسم السياحة الشتوى في أوروبا واستقبال آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر عشرات رحلات الطيران يوميًا، مؤكدًا أن أسعار الفنادق للأجانب تعد ثابتة بدون تخفيضات، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدينة المطلة على البحر الأحمر.

أسعار فنادق الغردقة

وأشار مصطفى نصار مدير في مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن أسعار فنادق الغردقة بعد التخفيضات تبدأ من 1600 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة لفردين في الليلية الواحدة شاملة جميع المأكولات والمشروبات مجاناً وذلك بفنادق أربعة نجوم، وتبدأ من 2000 جنيه لفنادق الخمس نجوم وألف جنيه لفنادق الثلاث نجوم.

كما كشف في تصريحات لـ«الوطن» عن وجود برامج متنوعة وفقرات موسيقية وحفلات ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية بغرض إدخال البهجة والسرور على نزلاء الفنادق وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.