عضو مستقبل وطن تطالب المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 

طالبت الدكتورة ريهام الحفناوي عضو أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بحزب مستقبل وطن، المصريين في الخارج، بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انعقادها في الخارج بعد غد الجمعة، مؤكدة أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات، والرهان على وعي المصريين الذين استطاعوا طي عقود من التهميش وأصبح لديهم إرادة حرة قادرة على التأثير.

رسم استراتيجية الوطن بالجمهورية الجديدة

وأضافت الحفناوي في تصريحات لها، أن المصريين في الخارج لهم ثقل ودور كبير في رسم استراتيجية الوطن بالجمهورية الجديدة، وأن الاستحقاق الرئاسي من القيم الديمقراطية الراسخة التي أكد عليها الدستور كحق مكفول بكافة الضمانات.

وتابعت القيادية بمستقبل وطن، أن القاصي والداني شاهد على ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي الذي عبر بالوطن إلى بر الأمان.

جني الثمار واستكمال مسيرة التنمية

ولفتت ريهام الحفناوي إلى المرحلة القادمة هي مرحلة جني الثمار واستكمال مسيرة التنمية التي بدأناها معا، وتحققت على أرض الواقع، وهو ما يتطلب منا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.