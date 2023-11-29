«التربية والتعليم» تقيم مستوى فرق الكشافة في مدارس مطروح (صور)

تابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، لجنة وزارة التربية والتعليم خلال فعاليات التقييم الكشفي المركزي للفرق الكشفية «الكشافة»، في مدارس مطروح، بدأت بمدرستي مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين ومدرسة العبور 1 الابتدائية في حي الشروق، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزارية الموفدة من الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة، ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وموجهي المادة.

العروض الكشفية لفرق المدارس

واستعرضت الفرق أمام أعضاء لجنة التقييم بوزارة التربية والتعليم، العروض التي قدمتها كشافة مدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين، ومدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين، وبراعم مدرسة العبور 1 الابتدائية.

إشادات بفرق كشافة مطروح

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، مستوى فرق الكشافة، مما يعكس التدريب الجيد والجهد المبذول من توجيه عام التربية الرياضية، موجهين ومعلمين وإدارة المدارس، مقدمًا الشكر لهم، في ظل الإعداد المتميز والتجهيز الجيد للتقييم، الذي توج بإشادة اللجنة الوزارية للتقييم المركزي، بالعرض المتميز الذي قدمته فرق الكشافة والبراعم، في ظل التنافس الكبير بين جميع الفرق الكشفية على مستوى محافظات مصر، للفوز بأعلى تقييم من وزارة التربية والتعليم.