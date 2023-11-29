اليوم.. السفير الفلسطيني في مؤتمر حزب التجمع لدعم الفصائل

ينظم حزب التجمع، اليوم الأربعاء، مؤتمر سياسي جماهيري، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة؛ لتأكّيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

مؤتمر حزب التجمع

ويحضر مؤتمر حزب التجمع، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والنواب عاطف مغاوري وأحمد بلال، وكذلك أحمد الجمال.

وكان نظم شباب حزب التجمع، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسرحية «أرض العزة» على خشبة مسرح مؤسسة خالد محي الدين بالبدرشين، والتي تحكي كفاح الشعب الفلسطيني ضد دولة الاحتلال، وشهدت حرص الفريق على دعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة للرد على كل القوى الغربية التي تعبث بأمن المنطقة العربية.

مؤتمر نعم للمشاركة

ونظم النائب علاء عصام مؤتمر «نعم للمشاركة» بعد عرض كورال غنائي بقيادة مصطفي الجعودي ومحمد زين الدين قادة العمل الشبابي بحزب التجمع، وشاركت النائبة نشوي الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العرض المسرحي والمؤتمر الداعم لانتخابات الرئاسة، وعادل الدرجلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.