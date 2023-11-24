حزب التجمع ينظم مؤتمرا لدعم فلسطين والدعوة للمشاركة في انتخابات الرئاسة

نظم شباب حزب التجمع، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسرحية «أرض العزة» على خشبة مسرح مؤسسة خالد محي الدين بالبدرشين، والتي تحكي كفاح الشعب الفلسطيني ضد دولة الاحتلال، وشهدت حرص الفريق على دعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة للرد على كل القوى الغربية التي تعبث بأمن المنطقة العربية.

مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ونظم النائب علاء عصام مؤتمر «نعم للمشاركة» بعد عرض كورال غنائي بقيادة مصطفي الجعودي ومحمد زين الدين قادة العمل الشبابي بحزب التجمع، وشاركت النائبة نشوي الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العرض المسرحي والمؤتمر الداعم لانتخابات الرئاسة، وعادل الدرجلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

قال «عصام» خلال الفعاليات: «إنه لا للتهجير.. لا للعدوان.. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي ساند فلسطين وشعبها»، ووصف مصر بمفتاح حل الأزمة، وهي من تتصدر الوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية بشموخ وبعزة.

ودعا عضو مجلس النواب للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لمقاومة كل أشكال التدخل في حق الشعب المصري، لافتًا إلى أن التنسيقية تدعم كل مرشحي الرئاسة وستتقدم بكتاب لهم يوضح فيه ماذا ينتظره الشعب منهم.

وأكدت النائبة نشوى الشريف أهمية فعالية شباب حزب التجمع التي تحقق تواصلًا مباشرًا مع الشارع المصري، مشيرة إلى أن مصر على مدار عمرها لن تترك أي دولة عربية في أزمتها، وكانت فلسطين أم القضايا وأهمها، فهي قلب جمهورية مصر العربية، لذلك تتصدى بقوة للتهجير القسري.