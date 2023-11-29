إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية، في حملة مكبرة شهدتها المحافظة.

إزالة 14 حالة تعد في الواسطي

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إزالة 14 حالة تعد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بقرى مركز الواسطي كافة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

استمرار مواجهة تعديات الأراضي الزراعية

وأكد المحافظ خلال تصريحات صحفية، أهمية استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.