محافظ بني سويف يوجه بزيادة سيارات الأجرة في المواقف أثناء أوقات الذروة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إدارة مشروع المواقف، بتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة، لتوفير مزيد من السيارات لتسهيل عملية نقل الركاب بين المراكز، خاصة في أوقات الذروة والفترات المتأخرة من الليل.

بحث مقترحات تطوير المواقف في بني سويف

وعقد اللواء اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المرور، ومديرو إدارات الشئون المالية والشئون القانونية بالمحافظة.

بحث تطوير مواقف بني سويف

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والطلبات والمقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات، حيث تمت مناقشة بعض الطلبات التي تقدم بها عدد من سائقي سيارت الأجرة لتغيير ونقل خطوط السير بين المراكز بناء على توجيهات محافظ بني سويف، علاوة على تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتوفير مزيد من السيارات لتسهيل عملية نقل الركاب بين المراكز، فضلاً عن تكليف الوحدة المحلية بإهناسيا لإعداد دراسة لاستغلال وتشغيل موقف «ننا إهناسيا».

دراسة الطلبات والمقترحات

وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ، بدراسة تلك الطلبات والموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ووفق القانون وبما يضمن التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الملف.