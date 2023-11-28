بني سويف تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفاصيل استعداد المحافظة، للانتخابات الرئاسية 2024 والتي تجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم للمصريين في الداخل، ودور الأجهزة التنفيذية في الانتخابات.

وقال محافظ بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»: يقتصر دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الانتخابات على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة، والإدارات المختصة بديوان عام محافظة بني سويف.

برامج توعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار المحافظ، إلى أهمية البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية، والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

تفعيل غرف العمليات في بني سويف استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

وأكد محافظ بني سويف على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى أو معوقات قد تطرأ على سير العملية الانتخابية، كذلك التواصل الدائم بين كافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بينها: الصحة، الإسعاف، الكهرباء والحماية المدنية، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

جاهزية المقار الانتخابية في بني سويف للانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف محافظ بني سويف: «راجعنا خطة جاهزية مقار اللجان الانتخابية المُخصصة لاستقبال الناخبين، وإجراءات تأمين المقار الانتخابية وإجراءات التيسير على المرضى وكبارالسن وذوي الإعاقة، وإمكانية تسهيل المواصلات للناخبين وغيرها من الإجراءات والخطوات المُنفذة والجاري الاستعداد لتنفيذها».