رئيس جامعة بني سويف يترأس وفدا طلابيا لزيارة مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفدا طلابيا من كلية السياسية والاقتصاد لزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس جامعة بني سويف: المركز له دور كبير في تقديم الأبحاث والدراسات

وأكد رئيس جامعة بني سويف أهمية الدور المتميز الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقديم مختلف التقارير والدراسات لدعم متخذي القرار ورفع الوعي بأنشطة الحكومة ووجودها في مختلف القضايا، فضلاً عن دور المركز في خدمة ودعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب والباحثين للحصول على المعلومات وإتاحة فرص تدريبية مختلفه لتأهلهم وإعدادهم ليصبحوا كوادر متميزة قادرين على خدمة المجتمع والوطن.

محاور عمل مركز المعلومات

من جانبه، أشاد أسامة الجوهري مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالطفرة التي حققتها جامعة بني سويف تحت قيادة الدكتور منصور حسن، لافتا إلى أن الطلاب تعرفوا خلال الزيارة على محاور عمل المركز وطريقة العمل به من خلال التعرف على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمركز، بالإضافة إلى التعرف على طرق العمل بمركز استطلاع وبحوث الرأي العام.

تدريب طلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

فيما أكدت الدكتورة نجلاء بكر عميدة الكلية، أهمية الزيارة للطلاب خاصة طلاب الفرقة الرابعة، حيث أن المركز يتيح لهم إمكانية التدريب لمساعدتهم على العمل في مجالهم بعد تخرجهم.

وأوضحت الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالكلية، أن الهدف من الزيارة الاطلاع على تجربة المركز الذي يعتبر مركز الفكر الرئيس بمصر في خدمة متخذي القرار، فضلا عن ما يقدمه من إصدارات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.