محافظ الشرقية: الانتهاء من تجهيز 980 مقرا استعدادا للانتخابات الرئاسية

قال الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، وجرى تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت.

وأشار «غراب» إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و 932 ناخبًا، للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استكمال مسيرة التنمية والبناء

أوضح المحافظ أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكداً على ضرورة أن نقدم عرساً ديمقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية، والنهوض بالوطن الغالي مصر.