خطوات مهمة يجب على المصريين بالخارج اتباعها عند التصويت في انتخابات الرئاسة

هناك العديد من الخطوات المهمة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يجب على المصريين بالخارج اتباعها للتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية، من بينها إجراءات الاقتراع في اللجان.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الخطوات اللازمة على المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تقديم جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي

في البداية يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارٍ الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وبعد ذلك يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وبناء على بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن موعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، علما أن التصويت يبدأ في تلك الأيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية أن الانتخابات للمصريين في الخارج سيتم التصويت فيها من خلال 137 سفارة وقنصلية تتوزع على 121 دولة في العالم، في وقت تواصل به الهيئة الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين في الخارج.