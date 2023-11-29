«س وج».. أهم 9 تساؤلات حول انتخابات المصريين في الخارج

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت قائمة بإجابات أهم تساؤلات المصريين بشأن التسجيل من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك» أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت قائمة التساؤلات الأكثر تكرارًا والأبرز التي تتلقاها من المواطنين بشأن التسجيل للتصويت في انتخابات الخارج، كالتالي:

- أدليت بصوتى في إحدى اللجان خارج مصر.. هل يحق لى إعادة الإدلاء بصوتي في لجنة أخرى؟

لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، سواء في الداخل أو الخارج.

- لم يسبق لي استخراج بطاقة رقم قومي.. هل يمكنني الإدلاء بصوتي؟

لا يمكن، لكن إذا تم استخراج جواز سفر يتضمن الرقم القومي وما زال ساريا يحق لك التصويت.

- كيف يمكن الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي إعمالاً لحكم المادة 29 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية.. هل يمكنني الإدلاء بصوتي باستخدامها ؟

- لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين بالخارج، إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

- ما إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج ؟

- يتوجه الناخب لمقر السفارة الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

- وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع، ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته.

كيف يمكن الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

تُنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محددًا قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

- ما مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

- متى تُجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر؟

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، و2 و3 ديسمبر 2023.

وفي حالة الإعادة تُجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت ، والأحد 5 و 6 و 7 يناير 2024.

- هل متاح مشاركة المصريين الموجودين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

لكل مصري موجود خارج مصر في يوم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته إعمالاً لحكم المادة من قانون تنظيم الانتخابات رقم 29 22 لسنة 2014.