مصادر: الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم كتب: حسن سمير 02:49 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023 معبر رفح - أرشيفية أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، الإفراج اليوم عن 10 إسرائيليين وأجنبيين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير العلاقات الدولية: مصر تلعب أدوارًا متعددة لوقف الحرب على قطاع غزة «الصحة» تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابي غزة الاقتصاد الإسرائيلي يخسر في حرب غزة.. 6 مليارات دولار عجزا في الاحتياطي النقدي في اليوم الدولي لدعم فلسطين.. «الصحفيين» تنظم فعاليات للتضامن مع غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير