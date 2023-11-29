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مصادر: الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم

كتب:

حسن سمير
02:49 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
معبر رفح - أرشيفية

معبر رفح - أرشيفية

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، الإفراج اليوم عن 10 إسرائيليين وأجنبيين.

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بقلم حسن سمير