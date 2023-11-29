محافظ الشرقية يستعرض خطة استقبال الشتاء مع الأجهزة التنفيذية

استعرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم خطة استقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشددًا على استمرار مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع تلك الأحداث حفاظًا على أرواح المواطنين والمارة.

مراجعة اللوحات الإعلانية الكبيرة أعلى العمارات السكنية

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللوحات الإعلانية الكبيرة أعلى العمارات السكنية والتأكد من تثبيتها بصورة جيدة، مع الاستمرار في إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة قائلًا: «نعمل جميعا في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن».

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بمتابعة عمل اللجان المشكلة لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

ووجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين لشن حملات تفتيشيه ورقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين والدفع بكميات كبيره من السكر بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وكلف محافظ الشرقية السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر الأنشطة التجارية والصناعية غير الرسمية بالقرى والمراكز، وإعداد تقرير مفصل بها تمهيدا لطرح عدد من الحوافز والمبادرات لتشجيع أصحابها على تقنين أوضاعهم والدخول ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، تحقيقاً للصالح العام وتحسين مستوى الدخل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.