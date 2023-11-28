إطلاق مشروع «حرفتك.. مهنتك» بمنيا القمح في الشرقية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية البرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجا، يتم تنفيذها تحت شعار «حرفتك.. مهنتك»، في الفترة ما بين 28-30 نوفمبر الجاري بمركز شباب منيا القمح بمشاركة 30 شابا وفتاة من أندية الفتاة والتطوع.

دهانات الملعب ضمن الأعمال التطوعية

قام أعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة بمركز مدينة منيا القمح بعمل مشروع خدمة عامة تطوعية حيث قام الشباب المشارك بتنفيذ دهانات مدرج الملعب القانوني بالمركز على أن تستمر الأعمال التطوعية في المركز مستقبلا كأهم أهداف المشروع.

حرفتك مهنتك تعلم حرف للفتيات والشباب

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية عن أن مبادرة حرفتك.. مهنتك لتعليم الحرف اليدوية والتراثية والبرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجا لأندية التطوع، الفتاة والمراة بجميع مراكز الشباب.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية على أن الوزارة تسعى تحت رعاية الوزير الدكتور أشرف صبحي للسير جنبا إلى جنب مع الدولة وذلك بتنفيذ وتطبيق المشروعات المتعددة منها مشروع الرواق الأزهري، تربية النشء والبطل والموهبة وغيرها تلك التي تنمي وتثري مواهب الشباب وتستثمرها.