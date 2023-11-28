وكيل «رياضة الشرقية» يستقبل فريق الهوكي بالورود بعد الفوز بالبطولة الإفريقية

استقبل الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برفقة الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، فريق نادي الشرقية للهوكي، اليوم الثلاثاء، في صالة مطار القاهرة الدولي بالترحاب والاحتفالات بعد عودته من البطولة الإفريقية من دولة مالاوي.

وزير الشباب والرياضة يدعم الفريق

أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عن سعادته بحصول فريق هوكي الشرقية على لقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الـ27 وتحقيق رقم قياسي جديد يضاف إلى إنجازات الفريق والذي يعكس جدارة أبناء المحافظة، مشيدا بدور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الداعم وتذليل العقبات والصعاب أمام الفريق في السفر، منوها لدور النادي الشرقية في تهيئة الأجواء له وتعزيز إنجازات الفريق.

27 بطولة إفريقية لفريق الهوكي بالشرقية

يذكر أن فريق هوكى الشرقية توج بالبطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4/2 في نهائي المنافسة التي جرت في دولة مالاوي، وهي المرة الـ27 التي يحقق فيها هوكي الشرقية رجال البطولة الإفريقية من أصل 33 بطولة خاضها ليحرص الفريق على مكانته في القارة الإفريقية.