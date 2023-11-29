«رياضة الشرقية» تنظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم.. مسابقات وهدايا تذكارية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في مركز شباب أبو حماد بالشرقية، يومًا رياضيًا ترفيهيًا لذوى الهمم تحت شعار «قادرون باختلاف»، ضمن خطة النشاط بالمركز، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة المتنوعة لذوي القدرات والهمم، وبناءً على توجيهات وزارة الشباب والرياضة، وانطلاقًا من رؤية الدولة في دعم ذوي الهمم.

يوم رياضي لذوي الهمم في الشرقية

وشهدت المحافظة، في الآونة الأخيرة، تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وخلال اليوم الرياضي الذي كان بحضور عدد من أمهات ذوي الهمم، أجريت مسابقات تنافسية بين «قادرون باختلاف» وجرى توزيع هدايا تذكارية وجوائز عليهم.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وتواصل مبادرة «قادرون باختلاف» بوزارة الشباب والرياضة في الشرقية، عملها الخدمي لكل ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتدعيمهم بنشر جلسات التخاطب في مراكز الشباب بعدة مدن مثل بلبيس وأولاد صقر وهيهيا.

وتأتي مبادرة «قادرون باختلاف» لخدمة ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، ضمن قائمة مشروعات تنموية رياضية للشباب.