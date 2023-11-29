مفتي الديار المصرية ضيف الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» الليلة

يحل الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ضيفا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، اليوم، ليروي شهادته على التجربة المصرية وعشر سنوات من التحدي والإنجاز.

كيف تلاعبت جماعة الإخوان الإرهابية بالدستور والقانون؟

يتحدث المفتي عن تجربة مصر الدستورية، وكيف تلاعبت جماعة الإخوان الإرهابية بالدستور والقانون؟، وكيف كانت ثورة 30 يونيو بداية لمرحلة تاريخية فاصلة للشعب الذي أراد التغيير؟.

دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجديد الخطاب الديني

ويكشف «علام» دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجديد الخطاب الديني، ودور مؤسسة دار الإفتاء في تعميق العمل بتكليف الرئيس السيسي، وماذا قدمت دار الإفتاء في ملف التجديد باعتباره تكليفا لها و منهجا لابد من ترسيخه.