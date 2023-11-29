اعرف عدد أيام إجازات شهر ديسمبر 2023.. هل تصل إلى أسبوعين؟

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، بتجهيز 8563 مدرسة تمّ تخصيصها كلجان انتخابية، وذلك قبل انطلاق أعمالها والتي من المقرر أن تعقد الشهر المقبل، موجهًا مديري المديريات بالتأكّد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، على أن يتمّ تعطيل الدراسة بها خلال فترة الانتخابات.

ووصلت إجمالي أيام العطلات الأسبوعية والإجازات المخصصة لبعض الفئات بسبب انتخابات الرئاسة نظرا لتعطيل الدراسة بمقار المدارس التي ستعقد بها لجان التصويت إلى نحو أسبوعين وبالتحديد 13 يومًا.

إجازات ديسمبر 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 المقبل:

* إجازات العطلات الأسبوعية:

- إجازة يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 2 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 8 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 9 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 16 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 22 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 23 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 29 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 30 ديسمبر المقبل 2023.

* إجازات بسبب الانتخابات ويتمتع بها عدد من فئات المجتمع المصري منها العاملين في المدراس والطلاب:

- يوم الأحد 10 ديسمبر المقبل 2023.

- يوم الاثنين 11 ديسمبر المقبل 2023.

- يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل 2023.