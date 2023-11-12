إجازات الدراسة بالسعودية ترفع إشغال المطاعم المصرية بداية من الأربعاء المقبل

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر الجاري ستشهد زيادة في نسب إشغال المطاعم السياحية ولا سيما الموجودة بكل من القاهرة والجيزة، مرجعا ذلك إلى أن تلك الفترة هي فترة إجازة مدرسية بالمملكة العربية السعودية وهناك آلاف المواطنين السعوديين حجزوا رحلاتهم لمصر خلال تلك الإجازة.

الكريسماس ورأس السنة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إقبال الرواد على التواجد بالمطاعم السياحية سيرتفع بداية من منتصف الشهر المقبل وحتى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وذلك بفضل أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية والتى ترتفع خلالهما الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحا أن هناك احتفالات خاصة يتم إقامتها بالمطاعم خلال تلك الفترة.

مطاعم الغردقة والأقصر وأسوان

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن مطاعم الغردقة والأقصر وأسوان سجلت أعلى نسب إشغال بجمهورية مصر العربية منذ منتصف شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن، مشيرا إلى أن تراجع حركة السياحة العربية خلال الشتاء أثر سلبا على نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة خلال الشهر الماضى.