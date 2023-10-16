«غرفة السياحة»: ثبات أسعار برامج العمرة حتى إجازات منتصف العام الدراسي

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أسعار برامج العمرة الحالية ستظل ثابتة ومستقرة حتى إجازة منتصف العام الدراسي، موضحا أنّ أسعار برامج العمرة سترتفع خلال يناير بنسب تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف جنيه، مقارنة بأسعار برامج العمرة حاليا.

أسعار برامج العمرة

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية تبدأ من 23 ألف جنيه ويبلغ مدتها نحو أسبوعين، موضحا أنّ تراجع الإقبال على السفر للعمرة من شأنه أن تثبيت أسعار العمرة إلى حين ارتفاع أعداد المسافرين خلال شهر رجب من العام الهجري 1445، والذي يتزامن مع اجازات منتصف العام الدراسي حيث سيرتفع وقتها أسعار البرامج.

وتابع أنّ شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لن ترفع أسعار العمرة خلال الـ3 أشهر المقبلة، حتى حال ارتفاع أسعار الخدمات، نظرا للإقبال الضعيف على السفر للعمرة خلال تلك الفترة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ رحلات العمرة خلال أكتوبر تسير بشكل متوسط وأقل بكثير من نظيرتها خلال سبتمبر الماضي، موضحا أنّ أعداد المعتمرين المصريين منذ بدء موسم العمرة الحالي في 5 سبتمبر لم تتعد 115 ألف معتمر حتى الآن.