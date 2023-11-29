«التجمع»: مصر استثمرت خبراتها التفاوضية المتراكمة في هدنة غزة

أشاد حزب التجمع بالجهود المصرية التي أدت إلى مد الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وربط عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب بين الجهد المكثف لمصر طوال الأيام الماضية للالتزام بتطبيق الهدنة الأساسية، والنجاح في مدها ليومين إضافيين.

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة المصرية استثمرت الخبرات التفاوضية المتراكمة لدي أجهزتها المعنية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في تجاوز الصعوبات التي اعترضت تنفيذ الهدنة، وواصلت تكثيف جهودها حتى إتمام الوصول لمدها مجددًا.

دور مصر في المنطقة يلقى تقدير العالم كله

وأشار مساعد رئيس حزب التجمع إلى أن الثقل الدولي لمصر ودورها الإقليمي الفاعل في المنطقة، خاصةً في تعاملها مع تطورات القضية الفلسطينية يلقى تقدير العالم كله، خاصة أن موقفها المعلن منذ اليوم الأول للعدوان على غزة يتضمن أهمية الحل الدبلوماسي للصراع الحالي، كطريق وحيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في حرب شاملة واسعة النطاق، ويصعب السيطرة على مساراتها.

«التجمع» يتطلع للوصول لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار

وأعرب مساعد رئيس التجمع، عن تطلع الحزب للوصول لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار؛ للحفاظ على حياة الأشقاء الفلسطينيين، والاستعداد لبدء جولة دبلوماسية جادة مع كافة الأطراف الدولية والأممية، للاتفاق على الحل الشامل والدائم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن إحلال السلام لصالح جميع الأطراف في المنطقة.