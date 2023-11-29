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مجلس جامعة الأزهر يثمن جهود مصر وقطر في تحقيق الهدنة بغزة

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:09 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مجلس جامعة الأزهر يثمن جهود مصر وقطر في تحقيق الهدنة بغزة

مجلس جامعة الأزهر يثمن جهود مصر وقطر في تحقيق الهدنة بغزة

أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، عن خالص تقديره للجهود المصرية والقطرية في إنجاح الوساطة، والتدخل لتحقيق الهدنة في الأراضي الفلسطينية. 

مجلس جامعة الأزهر يثمن جهود مصر وقطر في تحقيق الهدنة بغزة

وحيا المجلس جهود الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الطيب؛ لدعمه الدائم للقضية الفلسطينية وقوافله الطبية والإغاثية لأهالي غزة، كما قدم المجلس  الشكر  للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة التي قامت بتسيير قافلة شاملة خرجت من رحاب الجامعة لمعبر رفح تتضمن 12 شاحنة مساعدات إنسانية.

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