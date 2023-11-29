«مصر أكتوبر»: تمديد الهدنة ليومين إضافيين في غزة نتاج لمساعي القاهرة

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بالجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين مصر وقطر في الوصول لتمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين، مؤكدا أن مصر كانت ولازالت أول الداعمين للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها ولطالما نادت بالحل العادل وحل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف «الباز»، في بيان له، أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية ولولا الوساطة المصرية القطرية بالشراكة مع الولايات المتحدة لحدثت كارثة إنسانية في القطاع، خاصة مع نفاذ كل مقومات البقاء على قيد الحياة من ماء وغذاء وأدوية.

مصر دائما ما تحمل هم الأشقاء العرب

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مصر دائما ما تحمل هم الأشقاء في كل الدول خاصة دول الجوار، وتحرص على إحياء مسار السلام الدائم وعدم توسعة رقعة الصراع للمنطقة، فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين، منوها أن معبر رفح البري لم يغلق يوما واحد منذ 7 أكتوبر الماضي وانما الإعاقة كانت من جانب قوات الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسئولياته وضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن نتائج انتهاكاتها تجاوزت حق الدفاع عن النفس.